TonUP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TonUp, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, yüksek potansiyelli projeleri belirlemeye ve teşvik etmeye adanmış, tüm topluluğa yeni fırsatlar sergileyen seçkin bir Launchpad platformudur.