TonUP | TONUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TonUP Hızlı Proje Tanıtımı
TonUp, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, yüksek potansiyelli projeleri belirlemeye ve teşvik etmeye adanmış, tüm topluluğa yeni fırsatlar sergileyen seçkin bir Launchpad platformudur.TonUP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TONUP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTONUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTONUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000