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TOMS | TOMS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

TOMS Hızlı Proje Tanıtımı

"TOMTOMCOIN, varlığını çevrimdışı kafelerden sürükleyici çevrimiçi deneyimlere doğru genişleten TOM N TOMS tarafından yürütülen bir projedir. TOM N TOMS'un hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oluşturduğu ekosisteminde TOMS tokeninin birkaç kullanımı vardır. İlk olarak, TOMS tokeni 500'den fazla çevrimdışı mağazada kullanılabilir. Kullanıcılar, doğrudan çevrimdışı mağazalarda ödeme yapmak veya mobil uygulaması MyTOM aracılığıyla sipariş vermek için TOMS tokenini kullanabilir. Ayrıca, MyTom mobil uygulamasındaki TOMS tokenini, staking ve token takasları gibi ek hizmetlerde kullanılabilir. Ayrıca TOMS tokeni, GalleryTom'da sunulan sanatçılara ait sanat eserleri ve NFT'leri satın almakta kullanılabilir. TOMS tokeni, sanal dünyadaki mağazaları işleterek gelir elde edebileceğiniz, mağaza açmak ve oyun oynamak için arazi satın alabileceğiniz TOMS meta evreninde birincil ödeme yöntemi olacaktır."
TOMS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TOMS Token MEXC'de

MEXC Borsası, TOMS (TOMS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TOMS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TOMS satın almak veya MEXC TOMS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TOMS tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TOMS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTOMS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOMS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000
TOMS Fiyat HesaplayıcıTOMS Satın Alma

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