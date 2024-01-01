TOMS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"TOMTOMCOIN, varlığını çevrimdışı kafelerden sürükleyici çevrimiçi deneyimlere doğru genişleten TOM N TOMS tarafından yürütülen bir projedir. TOM N TOMS'un hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak oluşturduğu ekosisteminde TOMS tokeninin birkaç kullanımı vardır. İlk olarak, TOMS tokeni 500'den fazla çevrimdışı mağazada kullanılabilir. Kullanıcılar, doğrudan çevrimdışı mağazalarda ödeme yapmak veya mobil uygulaması MyTOM aracılığıyla sipariş vermek için TOMS tokenini kullanabilir. Ayrıca, MyTom mobil uygulamasındaki TOMS tokenini, staking ve token takasları gibi ek hizmetlerde kullanılabilir. Ayrıca TOMS tokeni, GalleryTom'da sunulan sanatçılara ait sanat eserleri ve NFT'leri satın almakta kullanılabilir. TOMS tokeni, sanal dünyadaki mağazaları işleterek gelir elde edebileceğiniz, mağaza açmak ve oyun oynamak için arazi satın alabileceğiniz TOMS meta evreninde birincil ödeme yöntemi olacaktır."