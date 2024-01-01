CRYPTOKKI | TOKKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CRYPTOKKI Hızlı Proje Tanıtımı
CRYPTOKKI Platform provides all-in-one payment device that can provide both decentralized and centralized payment methods.
In due course, the blockchain payment ecosystem expands through decentralized token payment and centralized legal currency payment.CRYPTOKKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TOKKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTOKKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOKKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000