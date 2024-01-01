TokenFi | TOKEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TokenFi Hızlı Proje Tanıtımı
TokenFi, kripto ve varlık tokenleştirme sürecini basitleştirmeyi ve sonunda dünyanın en önde gelen tokenleştirme platformu haline gelmeyi amaçlamaktadır. TokenFi, 3,5 milyar dolarlık ATH değerine ulaşan popüler Floki tokenini piyasaya süren son derece deneyimli ve bağlantıları olan Floki ekibi tarafından kurulmuştur. TokenFi'yi sektördeki bir numaralı tokenleştirme platformu haline getirmek için de aynı deneyimden yararlanacaklardır.TokenFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TOKEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTOKEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOKEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000