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TokenFi, kripto ve varlık tokenleştirme sürecini basitleştirmeyi ve sonunda dünyanın en önde gelen tokenleştirme platformu haline gelmeyi amaçlamaktadır. TokenFi, 3,5 milyar dolarlık ATH değerine ulaşan popüler Floki tokenini piyasaya süren son derece deneyimli ve bağlantıları olan Floki ekibi tarafından kurulmuştur. TokenFi'yi sektördeki bir numaralı tokenleştirme platformu haline getirmek için de aynı deneyimden yararlanacaklardır.