Toffeenut | TOFFEE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Toffeenut Hızlı Proje Tanıtımı
Toffeenut, kahve kültürü ile kripto para birimini birleştiriyor.Toffeenut geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TOFFEE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTOFFEE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOFFEE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000