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TomorrowLend, TradFi'de yaygın olan üç taraflı repo düzenlemelerine göre modellenen, zincir üstü gözetimsiz sabit oranlı teminatlandırılmış borç vermeyi mümkün kılar. Borç verenler ve borç alan kişiler, borç alanların kapalı teklif verdiği ve borç verenlerin kapalı ihale teklifleri sunduğu benzersiz bir yinelenen ihale süreci aracılığıyla eşleştirilir ve bu teklifler, söz konusu ihalenin katılımcıları için piyasa belirleyici bir faiz oranını belirlemek için kullanılır. Piyasa takas kurundan daha yüksek teklif veren katılımcılar borç alır ve piyasa takas kurunun altında borç vermek isteyen katılımcılar borç verir, her iki durumda da piyasa takas kuru uygulanır. Diğer tüm katılımcıların teklif ve önerileri "masada kalır".