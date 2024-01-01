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Lumina, piksel sanat tarzı bir ortamda RPG ve sıra tabanlı mekanikleri sorunsuz bir şekilde birleştiren yenilikçi bir tam zincir oyundur.