THE LUMINA | TLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
THE LUMINA Hızlı Proje Tanıtımı
Lumina, piksel sanat tarzı bir ortamda RPG ve sıra tabanlı mekanikleri sorunsuz bir şekilde birleştiren yenilikçi bir tam zincir oyundur.THE LUMINA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTLT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz