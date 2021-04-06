Alien Worlds | TLM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Alien Worlds Hızlı Proje Tanıtımı
Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.Alien Worlds geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTLM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTLM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-06
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000