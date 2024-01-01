Tokenize Emblem | TKX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tokenize Emblem Hızlı Proje Tanıtımı
Tokenize Xchange, Asya'daki kullanıcıların kripto para birimi satın almanın, satmanın ve yönetmenin en kolay yoluna erişmeleri için kripto ağ geçidine bir itibari para sağlayarak Asya'nın önde gelen dijital varlık borsası olmayı hedefliyor.Tokenize Emblem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TKX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTKX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTKX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000