TKO | TKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TKO Hızlı Proje Tanıtımı
Tokocrypto Eylül 2018'de piyasaya sürülmüştür ve aynı yılın Kasım ayında Endonezya'nın Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu (BAPPEBTI) altında kayıtlı ilk kuruluş olmuştur. Tokocrypto'nun en son projesi olan TKO, benzersiz bir hibrit token modeli sunan ilk Endonezya kripto para birimidir.TKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTKO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000