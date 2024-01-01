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Tokocrypto Eylül 2018'de piyasaya sürülmüştür ve aynı yılın Kasım ayında Endonezya'nın Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu (BAPPEBTI) altında kayıtlı ilk kuruluş olmuştur. Tokocrypto'nun en son projesi olan TKO, benzersiz bir hibrit token modeli sunan ilk Endonezya kripto para birimidir.