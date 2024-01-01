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TAIKAI, çözüm üretmek için şirketleri yetenekli geliştiricilerle buluşturan bir hackathon platformudur. Yenilikçilere yeni beceriler öğrenmenin, harika projeler oluşturmanın ve ödüller kazanmanın hem eğlenceli hem de heyecan verici bir yolunu sunuyoruz.