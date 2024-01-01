TAIKAI | TKAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TAIKAI Hızlı Proje Tanıtımı
TAIKAI, çözüm üretmek için şirketleri yetenekli geliştiricilerle buluşturan bir hackathon platformudur. Yenilikçilere yeni beceriler öğrenmenin, harika projeler oluşturmanın ve ödüller kazanmanın hem eğlenceli hem de heyecan verici bir yolunu sunuyoruz.TAIKAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTKAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTKAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000