TitanSwap | TITAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TitanSwap Hızlı Proje Tanıtımı
TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.TitanSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTITAN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTITAN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz35,005,725,274,582