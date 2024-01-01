Time Alliance Guild | TIME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Time Alliance Guild Hızlı Proje Tanıtımı
Time Alliance Guild (TAG), tamamı $TIME token tarafından desteklenen en büyük BigTime NFT koleksiyonu ve özel bir ekiple en iyi BigTime oyun deneyimini sunar.Time Alliance Guild geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TIME Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTIME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTIME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000