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TigerCoin, Tiger ekosistemimizdeki yönetim ve fayda tokenidir. Erc-20, web 3.0'da TigerDAO'yu güçlendirmek, yetkilendirmek ve motive etmek için tasarlanmıştır. TigerCoin aynı zamanda NFT ile harmanlanmış ilk Erc-20 tokenidir. Jungle Seriers NFT” hissesi ile kazanılan, bir sonraki NFT serisini satın almak ve Tiger ekosisteminin sunduğu hizmetleri ödemek için kullanılan para birimidir. Ekosistemde kullanılan tüm TigerCoin'ler yakılacak, TigerDAO ve Stake havuzunda dolaşacaktır.