Tiger Coin | TIGER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tiger Coin Hızlı Proje Tanıtımı
TigerCoin, Tiger ekosistemimizdeki yönetim ve fayda tokenidir. Erc-20, web 3.0'da TigerDAO'yu güçlendirmek, yetkilendirmek ve motive etmek için tasarlanmıştır. TigerCoin aynı zamanda NFT ile harmanlanmış ilk Erc-20 tokenidir. Jungle Seriers NFT” hissesi ile kazanılan, bir sonraki NFT serisini satın almak ve Tiger ekosisteminin sunduğu hizmetleri ödemek için kullanılan para birimidir. Ekosistemde kullanılan tüm TigerCoin'ler yakılacak, TigerDAO ve Stake havuzunda dolaşacaktır.Tiger Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TIGER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTIGER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTIGER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000