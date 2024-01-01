TIDAL | TIDAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TIDAL Hızlı Proje Tanıtımı
TTIDAL is a decentralized discretionary mutual cover protocol that offers the DeFi community the ability to hedge against the failure of any DeFi protocol or asset. By directly leveraging up the reserve to cover multiple protocols at the same time, the enhanced capital efficiency attracts reserve providers while a competitive insurance premium attracts buyersTIDAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTIDAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTIDAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz