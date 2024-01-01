TIA | TIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TIA Hızlı Proje Tanıtımı
Celestia, ölçeklenebilir bir veri erişilebilirliği katmanı oluşturarak yeni nesil ölçeklenebilir blok zinciri mimarilerine (modüler blok zincirleri) olanak sağlamayı amaçlayan modüler bir blok zinciri ağıdır.TIA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TIA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000