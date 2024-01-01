Tholana | THOLANA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tholana Hızlı Proje Tanıtımı
$Tholana, 29 Aralık 2023'te doğdu. Değerlerimiz basittir: Eğer bir meme coin komik değilse, başarısızdır. İkincisi, coşkulu bir topluluğu olmayan bir meme coinin geleceği yoktur. Üçüncüsü, tek amacı kısa vadeli kazançlar olan ay çocuklarından oluşan bir projenin başarısız olması kaçınılmazdır.Tholana geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTHOLANA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTHOLANA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,718,152,452