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$Tholana, 29 Aralık 2023'te doğdu. Değerlerimiz basittir: Eğer bir meme coin komik değilse, başarısızdır. İkincisi, coşkulu bir topluluğu olmayan bir meme coinin geleceği yoktur. Üçüncüsü, tek amacı kısa vadeli kazançlar olan ay çocuklarından oluşan bir projenin başarısız olması kaçınılmazdır.