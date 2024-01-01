THE9 | THE9 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
THE9 Hızlı Proje Tanıtımı
Bu projenin amacı, kilometre kazanan müşterilere ödeme desteği ve franchise alanlara (mağazalara) müşteri pazarlama desteği için bir kilometre token sistemi sağlamak, franchise alanların iş gelişimini desteklemek ve mağazaları kullanan müşterilere tüketimin gelir elde edilebilecek ekonomik bir faaliyet (KIOSK TO EARN, K2E) olabileceği bilincini kazandırmak, böylece paylaşım ekonomisi felsefesine dayalı bir ekosistem inşa etmek ve DAO aktivizmini normalleştirmektir. THE9 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
THE9 Token MEXC'de
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