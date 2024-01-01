THALES | THALES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
THALES Hızlı Proje Tanıtımı
Thales, herkesin katılabileceği eşler arası ortak pazarların oluşturulmasına izin veren bir Ethereum protokolüdür. Bu yapı taşı, AMM tabanlı konumsal pazarlarda bir platformdan sürükleyici oyunlaştırılmış deneyimlere ve çok daha fazlasına kadar yeni zincir içi girişimlerin temelini oluşturur.THALES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
THALES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTHALES
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTHALES
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000