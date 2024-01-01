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Thales, herkesin katılabileceği eşler arası ortak pazarların oluşturulmasına izin veren bir Ethereum protokolüdür. Bu yapı taşı, AMM tabanlı konumsal pazarlarda bir platformdan sürükleyici oyunlaştırılmış deneyimlere ve çok daha fazlasına kadar yeni zincir içi girişimlerin temelini oluşturur.