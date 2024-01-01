TGT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

THORWallet DEX, THORChain'in giriş noktasıdır. İyi tasarlanmış ve kullanımı kolay mobil ve web deneyimi, kullanıcıların zincirler arası swaplar, kazanç fırsatları, borç verme ve borç alma gibi olanaklarla beraber gerçek finansal özgürlüğü deneyimlemelerini sağlar.