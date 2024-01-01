TGT | TGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TGT Hızlı Proje Tanıtımı
THORWallet DEX, THORChain'in giriş noktasıdır. İyi tasarlanmış ve kullanımı kolay mobil ve web deneyimi, kullanıcıların zincirler arası swaplar, kazanç fırsatları, borç verme ve borç alma gibi olanaklarla beraber gerçek finansal özgürlüğü deneyimlemelerini sağlar.TGT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TGT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTGT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000