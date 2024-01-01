TFBX | TFBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TFBX Hızlı Proje Tanıtımı
TrueFeedBack is building a blockchain-based ecosystem to transform data into value. TrueFeedBack, within the ecosystem it has created, focuses on the technologies necessary to develop innovative products that will turn all kinds of data into profit in the real sector and the crypto world. TrueFeedBack develops its products with blockchain infrastructure, big data analysis platform, and machine learning algorithms and offers them to the service of users and companies.TFBX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TFBX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTFBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTFBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,663,481,447