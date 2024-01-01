Tectum EmissionToken | TET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tectum EmissionToken Hızlı Proje Tanıtımı
Tectum, Tectum Tanıtım Belgesinde açıklandığı gibi tescilli Kullanım Kanıtı (PoU) Konsensüsü ve süper hızlı Ağ Protokolü kullanan tek Blok Zincir ağıdır. PoU protokolü, veri dağıtımını optimize eder ve Ağ Protokolü, düğümlerin saniyede 1 Milyondan fazla dijital olayı dağıtmasını ve doğrulamasını sağlayarak Tectum'u açık ara dünyanın en hızlı Blok Zinciri yapar.Tectum EmissionToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000