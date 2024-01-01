Tectum EmissionToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Tectum, Tectum Tanıtım Belgesinde açıklandığı gibi tescilli Kullanım Kanıtı (PoU) Konsensüsü ve süper hızlı Ağ Protokolü kullanan tek Blok Zincir ağıdır. PoU protokolü, veri dağıtımını optimize eder ve Ağ Protokolü, düğümlerin saniyede 1 Milyondan fazla dijital olayı dağıtmasını ve doğrulamasını sağlayarak Tectum'u açık ara dünyanın en hızlı Blok Zinciri yapar.