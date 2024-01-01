TENET | TENET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TENET Hızlı Proje Tanıtımı
Tenet, LSD'lere (likit staking türevleri) likidite ve getiri fırsatları sağlayan DeFi odaklı bir EVM Layer-1 projesidir. Tenet, Diversified PoS adlı yeni bir mutabakat mekanizması kullanarak LSD'lerin kendi ağına yeniden katılmasına ve Tenet'in DeFi Ekosisteminde kullanılmasına izin verir. Bu, stEth gibi LSD'lerin doğrulamaya katılmasına izin vererek şimdiye kadar oluşturulmuş en güvenli blok zinciri haline getirir.TENET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTENET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTENET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000