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Big Red, kripto dünyasında inovasyonu destekleyenlere minnettarlığımızı göstermek için buradadır. Avalanche kurucuları Cornell Üniversitesi tarafından kuluçkaya yatırıldıklarında, en ölçeklenebilir, güvenilir ve hızlı blok zinciri ağlarından birini yarattılar.