TD | TD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TD Hızlı Proje Tanıtımı
Big Red, kripto dünyasında inovasyonu destekleyenlere minnettarlığımızı göstermek için buradadır. Avalanche kurucuları Cornell Üniversitesi tarafından kuluçkaya yatırıldıklarında, en ölçeklenebilir, güvenilir ve hızlı blok zinciri ağlarından birini yarattılar.TD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000