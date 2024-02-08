TokenClub | TCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TokenClub Hızlı Proje Tanıtımı
Tupan, blok zinciri teknolojisini yenilenen döngüsel biyo-ekonomiyi desteklemek için gereken araçlarla birleştiriyor. TCT, finansal büyümeyi çevresel sorumlulukla harmanlayarak, token sahiplerine ortalama token standartlarının üzerinde bir değer sunmanın yanı sıra, çevre dostu ürünlere özel erişim, avantajlar ve ek faydalar sunan bir hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, özel NFT'leri beslemek için kullanılır, ayrıca karbon dengeleme ve UN-17-SDG projelerini destekler. Pasif gelir, staking havuzları aracılığıyla gelir elde etme ve Tupan Topluluğu içinde tüm kararları verme yetkisi gibi özellikler de bulunmaktadır. TCT, topluluk refahıyla birlikte gezegenin sağlığına öncelik vermesiyle öne çıkar.TokenClub geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTCT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000