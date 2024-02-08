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Tupan, blok zinciri teknolojisini yenilenen döngüsel biyo-ekonomiyi desteklemek için gereken araçlarla birleştiriyor. TCT, finansal büyümeyi çevresel sorumlulukla harmanlayarak, token sahiplerine ortalama token standartlarının üzerinde bir değer sunmanın yanı sıra, çevre dostu ürünlere özel erişim, avantajlar ve ek faydalar sunan bir hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, özel NFT'leri beslemek için kullanılır, ayrıca karbon dengeleme ve UN-17-SDG projelerini destekler. Pasif gelir, staking havuzları aracılığıyla gelir elde etme ve Tupan Topluluğu içinde tüm kararları verme yetkisi gibi özellikler de bulunmaktadır. TCT, topluluk refahıyla birlikte gezegenin sağlığına öncelik vermesiyle öne çıkar.