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TokenClub | TCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

TokenClub Hızlı Proje Tanıtımı

Tupan, blok zinciri teknolojisini yenilenen döngüsel biyo-ekonomiyi desteklemek için gereken araçlarla birleştiriyor. TCT, finansal büyümeyi çevresel sorumlulukla harmanlayarak, token sahiplerine ortalama token standartlarının üzerinde bir değer sunmanın yanı sıra, çevre dostu ürünlere özel erişim, avantajlar ve ek faydalar sunan bir hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, özel NFT'leri beslemek için kullanılır, ayrıca karbon dengeleme ve UN-17-SDG projelerini destekler. Pasif gelir, staking havuzları aracılığıyla gelir elde etme ve Tupan Topluluğu içinde tüm kararları verme yetkisi gibi özellikler de bulunmaktadır. TCT, topluluk refahıyla birlikte gezegenin sağlığına öncelik vermesiyle öne çıkar.
TokenClub geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TCT Token MEXC'de

MEXC Borsası, TokenClub (TCT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TCT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TokenClub satın almak veya MEXC TCT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TokenClub tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TCT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTCT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000
TCT Fiyat HesaplayıcıTokenClub Satın Alma

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