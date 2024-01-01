TCG Verse | TCGC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TCG Verse Hızlı Proje Tanıtımı
$TCGC, TCG Verse'in bir yönetişim tokenidir ve BOBG PTE. LTD. tarafından piyasaya sunulur. TCG Verse yönetişimine, CryptoSpells gibi TCG Verse üzerindeki oyunlarda yönetişime ve NFTWars gibi oyunlarda kullanıma izin verir.TCG Verse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTCGC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTCGC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz