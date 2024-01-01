TCG Verse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$TCGC, TCG Verse'in bir yönetişim tokenidir ve BOBG PTE. LTD. tarafından piyasaya sunulur. TCG Verse yönetişimine, CryptoSpells gibi TCG Verse üzerindeki oyunlarda yönetişime ve NFTWars gibi oyunlarda kullanıma izin verir.