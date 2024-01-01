Biturbo, PoT + PoL kullanan ilk hibrit EVM blok zinciridir. Biturbo, ağ güvenliğini ve etkinliğini artırmak için hem Proof of Transaction (İşlem İspatı) (PoT) hem de Proof of Liquidity (Likidite İspatı) (PoL) kullanan benzersiz bir madencilik mekanizması sunmaktadır. Bitcoin'den İşlem İspatı (PoT) ve Ethereum'dan Likidite İspatını (PoL) birleştiren Biturbo, aktif katılımı ve likidite sağlamayı ödüllendiren kapsayıcı, EVM uyumlu bir blok zinciri oluşturur.

TBO (TBO) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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