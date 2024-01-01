Tarality | TARAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tarality Hızlı Proje Tanıtımı
Tarality, yeni nesil çok işlevli kripto bankacılığı platformudur ve kullanıcıların merkeziyetsiz veya merkezi bir şekilde çok çeşitli hizmetlere erişmesini sağlar. Tarality, düzenleyici çerçeveyi mümkün kılan, blok zinciri tabanlı finansal ekosistem etrafında demokratik bir sistem yaratma vizyonuna sahiptir.Tarality geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TARAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTARAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTARAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,547,859,011