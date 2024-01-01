TAPROOT | TAPROOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TAPROOT Hızlı Proje Tanıtımı
Taproot Exchange, Taproot varlıkları protokolüne dayanan TAP20 token varlık ihraç platformudur ve platformda farklı türlerde ve farklı zincirlerde Taproot varlıklarının ihracını, transferini ve alım satımını destekleyen ilk platformdur.
Gelecekte Taproot Exchange, profesyonel bir Taproot Varlık türevleri işlem piyasasına dönüştürülecektir.TAPROOT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TAPROOT Token MEXC'de
MEXC Borsası, TAPROOT (TAPROOT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TAPROOT
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Tokenin İngilizce adıTAPROOT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTAPROOT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000