TAPROOT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Taproot Exchange, Taproot varlıkları protokolüne dayanan TAP20 token varlık ihraç platformudur ve platformda farklı türlerde ve farklı zincirlerde Taproot varlıklarının ihracını, transferini ve alım satımını destekleyen ilk platformdur. Gelecekte Taproot Exchange, profesyonel bir Taproot Varlık türevleri işlem piyasasına dönüştürülecektir.