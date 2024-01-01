TAONU | TAONU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TAONU Hızlı Proje Tanıtımı
TAONU, ERC20 standardı altında Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Taoizm ilkelerinden ve Bittensor ağının yenilikçi teknolojisinden esinlenen TAONU, Bittensor ekosistemine ve geniş kripto dünyasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunarak bir meme tokeninden daha fazlası olmayı amaçlamaktadır.TAONU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTAONU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTAONU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000