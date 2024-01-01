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TAONU, ERC20 standardı altında Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Taoizm ilkelerinden ve Bittensor ağının yenilikçi teknolojisinden esinlenen TAONU, Bittensor ekosistemine ve geniş kripto dünyasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunarak bir meme tokeninden daha fazlası olmayı amaçlamaktadır.