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Synchroni Coin, farklı blok zincirlerini senkronize etmeyi, kesintisiz bağlantıyı teşvik etmeyi ve toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ileri görüşlü bir blok zinciri projesidir. Projede, birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve merkeziyetsiz bir gelecek için umut vizyonu önemsenmektedir.