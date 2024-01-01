SYLO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sylo, veri ve içeriğin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlıyor. Açık meta veri tabanında birlikte çalışabilirlik merkezi olan The Root Network üzerine inşa edilen Sylo, kullanıcılar ve değer verdikleri şeyler hakkındaki veriler için birlikte çalışabilirliği ve oracle'ları güçlendiren bir veri altyapı katmanıdır.