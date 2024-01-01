SYLO | SYLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SYLO Hızlı Proje Tanıtımı
Sylo, veri ve içeriğin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlıyor. Açık meta veri tabanında birlikte çalışabilirlik merkezi olan The Root Network üzerine inşa edilen Sylo, kullanıcılar ve değer verdikleri şeyler hakkındaki veriler için birlikte çalışabilirliği ve oracle'ları güçlendiren bir veri altyapı katmanıdır.SYLO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SYLO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSYLO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSYLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000