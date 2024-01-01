SYL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

myDid uygulaması, merkeziyetsiz dijital kimliklerin oluşturulması ve yönetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. myDid'in "Topluluk Stüdyosu", toplulukların yönetiminin yanı sıra rozetlerin oluşturulmasına ve dağıtılmasına izin vererek bu teklifi geliştirir, böylece becerilerin ve bireysel katkıların tanınmasını kolaylaştırır. Bu araçlar birlikte dijital kimlik yönetimi için kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır.