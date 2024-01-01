SYL | SYL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SYL Hızlı Proje Tanıtımı
myDid uygulaması, merkeziyetsiz dijital kimliklerin oluşturulması ve yönetilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. myDid'in "Topluluk Stüdyosu", toplulukların yönetiminin yanı sıra rozetlerin oluşturulmasına ve dağıtılmasına izin vererek bu teklifi geliştirir, böylece becerilerin ve bireysel katkıların tanınmasını kolaylaştırır. Bu araçlar birlikte dijital kimlik yönetimi için kapsamlı bir ekosistem oluşturmaktadır.SYL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SYL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSYL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSYL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000