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SaxumDAO, yatırımcıların ve kurucuların kripto para ekosisteminin güvenliğine ve güvenilirliğine olan inancını artıran yenilikçi, güvenilir ve izinsiz bir sistemdir. Özellikleri arasında Launchpad, likidite kilidi, swap ve token oluşturma bulunmaktadır.