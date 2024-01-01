SaxumDAO | SXM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SaxumDAO Hızlı Proje Tanıtımı
SaxumDAO, yatırımcıların ve kurucuların kripto para ekosisteminin güvenliğine ve güvenilirliğine olan inancını artıran yenilikçi, güvenilir ve izinsiz bir sistemdir. Özellikleri arasında Launchpad, likidite kilidi, swap ve token oluşturma bulunmaktadır.SaxumDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSXM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSXM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000