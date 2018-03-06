Switcheo | SWTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Switcheo Hızlı Proje Tanıtımı
Switcheo is a decentralized exchange based on the NEO platform, allowing NEP-5 tokens to be exchanged without trust, and will be extended to other cross-chain tokens in the future. In addition, users can exchange NEP-5 tokens instantly with NEO and GAS. The SWTH token is the platform currency of the Switcheo exchange and can be traded. In addition, SWTH can be used to subsidize transaction costs and cross-chain exchange.Switcheo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWTH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSWTH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSWTH
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2018-03-06
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.012 USDT
Maksimum Arz2,160,000,000