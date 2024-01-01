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SWT | SWT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SWT Hızlı Proje Tanıtımı

Sailwars, SLG strateji savaşı, simülasyon yönetimi, yağmalama, PvP ve PvE savaşları ve ittifak savaşlarını birleştiren bir NFT oyunudur. Bu oyunda, oyuncuların geniş dünyada kendi imparatorluklarını kurabilecekleri, hakimiyet için diğer oyuncularla rekabet edebilecekleri, ittifaklar kurabilecekleri, dünya savaşlarına katılabilecekleri ve nihai "tek parçayı" ele geçirmek için çabalayabilecekleri bir ortaçağ savaş ortamının arka planında geçiyor. Oyunun oynanışı "Clash of Kings" (COK) oyununa benzemektedir. Oyuncular kaynak toplama, şehir inşası, teknolojik araştırma, toprak genişletme ve diğer yöntemlerle stratejik oyunların cazibesini tam olarak yaşayabilirler.
SWT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SWT Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıSWT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSWT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
SWT Fiyat HesaplayıcıSWT Satın Alma

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