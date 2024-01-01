SWT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sailwars, SLG strateji savaşı, simülasyon yönetimi, yağmalama, PvP ve PvE savaşları ve ittifak savaşlarını birleştiren bir NFT oyunudur. Bu oyunda, oyuncuların geniş dünyada kendi imparatorluklarını kurabilecekleri, hakimiyet için diğer oyuncularla rekabet edebilecekleri, ittifaklar kurabilecekleri, dünya savaşlarına katılabilecekleri ve nihai "tek parçayı" ele geçirmek için çabalayabilecekleri bir ortaçağ savaş ortamının arka planında geçiyor. Oyunun oynanışı "Clash of Kings" (COK) oyununa benzemektedir. Oyuncular kaynak toplama, şehir inşası, teknolojik araştırma, toprak genişletme ve diğer yöntemlerle stratejik oyunların cazibesini tam olarak yaşayabilirler.