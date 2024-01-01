SWINGBY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Swingby’nin Köprü Protokolü olan Skybridge, BTC, Ethereum, Binance Chain ve Katman 2 ‘Çok Taraflı Hesaplama’ teknolojisini kullanarak hızlı token swapları yürüterek bir düğüm ağı tarafından sabitlenen diğer blok zincirleri arasında güvensiz köprüler oluşturur. Kullanıcıların bitcoin tokenlerini merkezi bir koruyucuya güvenmeden Bitcoin, Ethereum ve Binance Chain blok zincirleri arasında hareket ettirmelerini sağlar, likidite havuzlama ve DEX alım satımı gibi DEFI yetenekleri dünyasına, kullanımı kolay UX ile bir kapı açar.