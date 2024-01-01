Sweat Economy | SWEAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sweat Economy Hızlı Proje Tanıtımı
Sweatcoin, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen oldukça popüler bir mobil fitness uygulamasıdır. Dünya çapında 110 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulama, kullanıcıları günlük fiziksel aktivite için ödüllendirerek daha sağlıklı yaşamı motive etmek için yola çıkıyor.
Kullanıcılar, uygulama içi para birimi ile ödüllendirilir. Kullanıcıları fiziksel etkinlikleri için ödüllendirmek için parasal bir teşvik işlevi gören, kripto dışı bir sanal token olan Sweatcoin'i kullanmaktadır. Kullanıcılar artık gerçek dünya ödüllerini ve deneyimlerini talep etmek için Sweatcoin'i SWEAT'a (kripto tokeni) dönüştürebilir. Sweatcoin, 58 ülkede en çok indirilen sağlık ve fitness uygulaması için ilk sırada yer alıyor.Sweat Economy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSWEAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWEAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000