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Shita-kiri Suzume (SUZUME), dili kesilmiş serçe hikayesiyle ilgili geleneksel Japon fablına dayanmaktadır. Bu hikaye açgözlülük, dostluk ve kıskançlığın ahlaki derslerine dayanmaktadır. Suzume şu anda alım satım için halka açıktır. Suzume'nin amacı, merkeziyetsiz, topluluk tarafından desteklenen bir proje olmaktır ve Doge ve Shiba'nın kitlesel olarak benimsenmesi için öncülük ettiği kripto para birimi meme token alanı etrafında merkezlenmiştir.