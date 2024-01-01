Shita-kiri Suzume | SUZUME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shita-kiri Suzume Hızlı Proje Tanıtımı
Shita-kiri Suzume (SUZUME), dili kesilmiş serçe hikayesiyle ilgili geleneksel Japon fablına dayanmaktadır. Bu hikaye açgözlülük, dostluk ve kıskançlığın ahlaki derslerine dayanmaktadır. Suzume şu anda alım satım için halka açıktır. Suzume'nin amacı, merkeziyetsiz, topluluk tarafından desteklenen bir proje olmaktır ve Doge ve Shiba'nın kitlesel olarak benimsenmesi için öncülük ettiği kripto para birimi meme token alanı etrafında merkezlenmiştir.Shita-kiri Suzume geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSUZUME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUZUME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000