Sportuniverse | SUV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sportuniverse Hızlı Proje Tanıtımı
Sportuniverse, vücut hareketlerinizi tanımak için bilgisayar görüşü kullanan bir Web3 fitness uygulamasıdır.Sportuniverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSUV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz