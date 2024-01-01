SUT | SUT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUT Hızlı Proje Tanıtımı
Shaunt Gaming, geleneksel oyunları blok zincirine entegre ederek oyunculara oyun oynarken kazanma olanağı sunan, tamamen merkeziyetsiz bir oyun platformudur.SUT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSUT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSUT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,390,808,000,000,000