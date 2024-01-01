SurfBoard geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Surfboard, tüm varlıklarınızı herhangi bir zincirdeki tüm cüzdanlarınızdan tarayan, net değerlerini hesaplayan ve yatırım portföylerinizi optimize etmek için özel yapay zeka tavsiyeleri sağlayan eksiksiz bir Web3 Analytics platformudur. SURFBOARD, her bir varlığınızı sorunsuz bir şekilde denetlemek için eksiksiz bir kontrol panelidir.