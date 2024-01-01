SurfBoard | SURFBOARD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SurfBoard Hızlı Proje Tanıtımı
Surfboard, tüm varlıklarınızı herhangi bir zincirdeki tüm cüzdanlarınızdan tarayan, net değerlerini hesaplayan ve yatırım portföylerinizi optimize etmek için özel yapay zeka tavsiyeleri sağlayan eksiksiz bir Web3 Analytics platformudur. SURFBOARD, her bir varlığınızı sorunsuz bir şekilde denetlemek için eksiksiz bir kontrol panelidir.SurfBoard geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SURFBOARD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSURFBOARD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000