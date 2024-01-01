SUPERX | SUPERX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUPERX Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverse'i yönetecek tek lonca, Geleceğin Oyun Loncası. Oyun Finansmanı şehirdeki yeni trend: oyuncuların oyun oynayarak para kazanmalarını sağlayan Metaverse benzeri bir ekonomi yaratmak için kripto, blok zinciri ve NFT'leri bir araya getiriyor!SUPERX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSUPERX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz89,000,000,000