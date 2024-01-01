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Metaverse'i yönetecek tek lonca, Geleceğin Oyun Loncası. Oyun Finansmanı şehirdeki yeni trend: oyuncuların oyun oynayarak para kazanmalarını sağlayan Metaverse benzeri bir ekonomi yaratmak için kripto, blok zinciri ve NFT'leri bir araya getiriyor!