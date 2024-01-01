SakuraUnitedPlatform | SUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SakuraUnitedPlatform Hızlı Proje Tanıtımı
SAKURA GUILD GAMES, Japonlar tarafından kurulmuş bir loncadır ve hedeflerimize istikrarlı bir şekilde ulaşmak için samimiyet ve sabırla her gün çok çalışıyoruz. Herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir lonca olmak için çabalamaya devam edeceğiz.SakuraUnitedPlatform geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUP Token MEXC'de
MEXC Borsası, SakuraUnitedPlatform (SUP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SUP
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SakuraUnitedPlatform satın almak veya MEXC SUP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SakuraUnitedPlatform tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SUP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000