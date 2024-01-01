Sundae Token | SUNDAE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sundae Token Hızlı Proje Tanıtımı
SUNDAE, Ronald McDonald'ın sadık köpeğidir ve artık sürekli gelişen blok zinciri teknolojisi dünyasında canlı bir dijital token olarak sembolize edilmektedir. SUNDAE token ile ekibe katılın!Sundae Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSUNDAE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUNDAE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000