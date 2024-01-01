SUIP | SUIP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUIP Hızlı Proje Tanıtımı
SuiPad, Sui ağındaki MystenLabs'in Resmi Launchpad Ortağıdır. Amiral gemisi ürünü, topluluğun sıkı bir şekilde incelenen Katman-1 projeleri için erken aşamadaki token satışlarına katılmasına izin veren IDO Launchpad'i olan SuiPad Launchpad'idir.
SuiPad'in benzersiz iyileştirme süreci ve endüstri erişimi, Sui blok zincirinde en iyi ve en yeni projeleri sunmalarını sağlar.SUIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSUIP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUIP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000