SUIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SuiPad, Sui ağındaki MystenLabs'in Resmi Launchpad Ortağıdır. Amiral gemisi ürünü, topluluğun sıkı bir şekilde incelenen Katman-1 projeleri için erken aşamadaki token satışlarına katılmasına izin veren IDO Launchpad'i olan SuiPad Launchpad'idir. SuiPad'in benzersiz iyileştirme süreci ve endüstri erişimi, Sui blok zincirinde en iyi ve en yeni projeleri sunmalarını sağlar.