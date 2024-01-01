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Subsocial, içerik üreticilerinin gelir kaynaklarına sahip olmalarını ve kontrol etmelerini sağlayan İçerik Üreticisi Ekonomisinde bir devrimdir. Subsocial'ın yenilikçi blok zinciri tabanlı para kazanma sistemleri, hayranları ve toplulukları doğrudan geri bildirim ve finansal destek sağladığından, dünya çapındaki vizyonerler için yeni yaratıcı özgürlük seviyelerinin kilidini açmıştır.