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Stacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.