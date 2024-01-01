Stacks | Stx Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stacks Hızlı Proje Tanıtımı
Stacks, akıllı sözleşmeler için bir Bitcoin Katmanıdır. Akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların Bitcoin'i bir varlık olarak kullanmasına ve işlemleri Bitcoin blok zincirinde gerçekleştirmesine olanak tanır.Stacks geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Stx Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,818,000,000