STS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

STS Token bu STS platformlarına dayanmaktadır. Platformun önemli bir bileşeni olan kullanıcı katılımını artırır. Finansal tazminat aracı olarak kullanılır. İçerik oluşturucular tarafından platform hizmetlerine katılmak için kullanılacaktır. Platformun katkısına bağlı olarak tazminat ve kullanımın sirküle edildiği bir ekosistem uygulanır. Buna ek olarak, içerik oluşturucular fikri mülkiyet haklarını (IP) kullanarak içerik oluşturdukları için ödüllendirilir. Create To Earn (C2E) modeli tanıtılarak, NFT'ler ve STO'lar aracılığıyla Değer ve Kazançlar ödüllendirilecektir.