STRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Biz bir #RWA tokeniyiz. Ekim 2021'de piyasaya sürülen StrikeX (STRX), StrikeX Eko-sisteminin yerel fayda tokenidir. StrikeX ekosistemi, birincil odak noktası satış piyasasına, tasarım odaklı, şık, sezgisel ve blok zinciri destekli araçlar sunmak olan TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) tarafından geliştirilmektedir.