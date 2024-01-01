STRX | STRX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STRX Hızlı Proje Tanıtımı
Biz bir #RWA tokeniyiz. Ekim 2021'de piyasaya sürülen StrikeX (STRX), StrikeX Eko-sisteminin yerel fayda tokenidir. StrikeX ekosistemi, birincil odak noktası satış piyasasına, tasarım odaklı, şık, sezgisel ve blok zinciri destekli araçlar sunmak olan TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) tarafından geliştirilmektedir.STRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STRX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTRX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz884,232,754